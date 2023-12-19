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​Мудрик продолжает дешеветь – «Челси» купил украинца за большие деньги

19 Декабря 2023 • 16:03 Комментировать

Прошлой зимой «Челси» за 70 миллионов евро купил у «Шахтёра» талантливого украинского вингера Михаила Мудрика. Ещё 30 миллионов евро были заложены в сделку между клубами в качестве бонусов.

«Челси» заплатил за Мудрика большие деньги, но почти за год украинец отметился только шестью результативными действиями (два гола и четыре голевых паса) в 33 матчах. Как следствие, на портале Transfermarkt ценник Мудрика продолжает снижаться.

После последнего обновления Михаил Мудрик оценивается в 40 миллионов евро вместо 45. При этом в марте, вскоре после перехода в «Челси», украинца оценивали в 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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