​Защитник «Манчестер Сити» Льюис – самый подорожавший игрок АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники футболистов, которые выступают в Английской премьер-лиге. Самый большой прирост в оценочной стоимости показал 19-летний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис. Он подорожал на 18 миллионов евро и теперь оценивается в 38 миллионов евро.

Второе место в списке самых подорожавших игроков чемпионата Англии разделили Леви Колвилл («Челси»), Коул Палмер («Челси») и Мурильо («Ноттингем Форест»). Каждый из них подорожал на 13 миллионов евро. Колвилл теперь оценивается в 55 миллионов евро, Палмер – в 45, а Мурильо – в 22.

На первом месте в турнирной таблице АПЛ сейчас располагается «Арсенал».