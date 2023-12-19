Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» до Рождества

19 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать

Сэр Джим Рэтклифф близок к тому, чтобы стать владельцем «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, о сделке может быть объявлено ещё до Рождества, которое европейцы отмечают 25 декабря.

Ранее в прессе сообщалось, что с приходом Рэтклиффа в управленческом штабе «Манчестер Юнайтед» могут произойти серьёзные изменения. Не исключается, что новый владелец примет решение о смене главного тренера. В последнее время Эрик тен Хаг находится под давлением, в частности из-за раннего вылета команды из еврокубков.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
16:21 · Англия. Премьер-лига
​Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ
16:19 · Англия. Чемпионшип
Клуб из Чемпионшипа готова выложить 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе
16:12 · Англия. Премьер-лига
​На вершине почти без изменений: Самые дорогие игроки АПЛ
16:03 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик продолжает дешеветь – «Челси» купил украинца за большие деньги
15:52 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Манчестер Сити» Льюис – самый подорожавший игрок АПЛ
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» до Рождества
15:21 · Англия. Премьер-лига
«​У нас нет Рождества, у нас нет лета»: Бернарду Силва высказался о напряжённом календаре
15:13 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, не обязательно выигрывать титулы»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Ленгле дал добро на переход в «Милан»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Бербатов назвал игрока из АПЛ, который похож на него
13:47 · Англия. Премьер-лига
Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
13:07 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за бомбардира из Бундеслиги
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не определился с планами на Галлахера
Все новости
Рекомендуем