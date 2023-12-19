​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» до Рождества

Сэр Джим Рэтклифф близок к тому, чтобы стать владельцем «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, о сделке может быть объявлено ещё до Рождества, которое европейцы отмечают 25 декабря.

Ранее в прессе сообщалось, что с приходом Рэтклиффа в управленческом штабе «Манчестер Юнайтед» могут произойти серьёзные изменения. Не исключается, что новый владелец примет решение о смене главного тренера. В последнее время Эрик тен Хаг находится под давлением, в частности из-за раннего вылета команды из еврокубков.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.