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«​У нас нет Рождества, у нас нет лета»: Бернарду Силва высказался о напряжённом календаре

19 Декабря 2023 • 15:21 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о футбольном календаре.

Стоит напомнить, что на днях ФИФА объявила о том, что в 2025 году на клубном чемпионате мира выступят 32 команды. «Манчестер Сити» уже обеспечил себе место на турнире.

«С нами не советовались, мы просто стараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество игр – тем более с учётом новых турниров – немного сумасшедшее. Из-за недостатка отдыха риск травм значительно возрастает.

Расширенный чемпионат мира будет турниром высокого уровня, но с таким количеством игр сложно играть на высоком уровне постоянно.

Не буду врать, иногда я чувствую усталость. Играем каждые три дня, не отдыхаем. У нас нет Рождества, у нас нет лета. Но это цена, которую приходится платить за то, чтобы выступать в топ-клубе и бороться за все трофеи», - цитирует Бернарду The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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