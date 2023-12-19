​Почеттино: «Чтобы быть элитным тренером, не обязательно выигрывать титулы»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что статус тренера не зависит лишь от количества трофеев.

«Чтобы выигрывать трофеи, вам нужно оказаться в правильном клубе в правильный момент. Чтобы быть элитным тренером, не обязательно выигрывать титулы. Многие элитные тренеры до сих пор ничего не выиграли или вообще не собираются этого делать. Важно анализировать проект и смотреть, есть ли прогресс или нет. Это важно для клуба. Я действительно верю в наш проект», - сказал Почеттино журналистам.

Во вторник «Челси» проведёт домашний матч против «Ньюкасла» в Кубке лиги. Не пропустите текстовую трансляцию.