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Ленгле дал добро на переход в «Милан»

19 Декабря 2023 • 14:40 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

Центральный защитник «Астон Виллы» Клеман Ленгле дал добро на трансфер в итальянский «Милан». Об этом сообщает испанское издание Sport.

Француз в этом сезоне выступает за «Астон Виллу» в аренде, но до сих пор не сыграл ни одной минуты в Английской премьер-лиге. Клеман недоволен своим положением в команде Унаи Эмери и хочет сменить клубную прописку в январе.

Права на Ленгле принадлежат каталонской «Барселоне», которая летом хочет продать футболиста на постоянной основе. «Милану» срочно нужен новый центральный защитник. Француз не против попробовать свои силы в итальянской Серии А.

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