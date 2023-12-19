Ленгле дал добро на переход в «Милан»

Центральный защитник «Астон Виллы» Клеман Ленгле дал добро на трансфер в итальянский «Милан». Об этом сообщает испанское издание Sport.

Француз в этом сезоне выступает за «Астон Виллу» в аренде, но до сих пор не сыграл ни одной минуты в Английской премьер-лиге. Клеман недоволен своим положением в команде Унаи Эмери и хочет сменить клубную прописку в январе.

Права на Ленгле принадлежат каталонской «Барселоне», которая летом хочет продать футболиста на постоянной основе. «Милану» срочно нужен новый центральный защитник. Француз не против попробовать свои силы в итальянской Серии А.