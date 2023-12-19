​Бербатов назвал игрока из АПЛ, который похож на него

Бывший форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов ответил на вопрос, какой из нынешних игроков Английской премьер-лиги похож на него по игровому стилю.

«Первое имя, которое приходит мне на ум, - Кай Хаверц», - сказал Бербатов в программе Stadium Astro.

В сезоне 2023/2024 Кай Хаверц провёл 26 матчей. В них немецкий футболист записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт 23 декабря – против «Ливерпуля» на своём поле.