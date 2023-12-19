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Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты»

19 Декабря 2023 • 13:47 Комментировать (1)
Байер Л
...
Бохум
1 1.19 X 7.50 2 12.50
20.12 22:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака признался, что летом лондонский «Арсенал» хотел от него избавиться. Напомним, швейцарец выступал за «канониров» с 2016 по 2023 год.

«Арсенал» проявил ко мне маленькое уважение, несмотря на то, что я раньше был капитаном. Было очевидно, что от меня хотели избавиться все, за исключением одного человека – Микеля Артеты. Я уже покинул клуб с сердцем и душой, но Артета убеждал меня остаться», – цитирует Джаку The Athletic.

31-летний Гранит в этом сезоне провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака Байер ещё теги

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Сегодня, 19 Декабря
13:47
Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты»
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Комментарии (1)
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LMI
19 Декабря 2023 в 14:07
Да не гони. Никто там не был против тебя. Если ты играл как вначале и в последнем сезоне, то тебя все любили. Если ты тупил + красная на красной - ну так....
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