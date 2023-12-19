Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака признался, что летом лондонский «Арсенал» хотел от него избавиться. Напомним, швейцарец выступал за «канониров» с 2016 по 2023 год.

«Арсенал» проявил ко мне маленькое уважение, несмотря на то, что я раньше был капитаном. Было очевидно, что от меня хотели избавиться все, за исключением одного человека – Микеля Артеты. Я уже покинул клуб с сердцем и душой, но Артета убеждал меня остаться», – цитирует Джаку The Athletic.

31-летний Гранит в этом сезоне провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.