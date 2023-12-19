Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

19 Декабря 2023 • 13:41 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Андрей Канчельскис прокомментировал результат недавнего поединка между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера». На одну игру можно настроиться, но так нужно проводить весь сезон», - приводит слова Канчельскиса Odds.ru.

После 17 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 38 баллов и занимает второе место в таблице. «Манчестер Юнайтед» с 28 баллами занимает седьмую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
13:47 · Англия. Премьер-лига
Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
13:07 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за бомбардира из Бундеслиги
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не определился с планами на Галлахера
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за игрока «Милана»
12:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» не выходил на Киммиха
12:45 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Клубный чемпионат мира – это новый опыт, мы хотим выиграть этот турнир»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового полузащитника в Испании
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ищет замену Варану, которого хочет вернуть «Реал»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Парти в январе может оказаться в «Барселоне»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил таланта «Манчестер Юнайтед» Майну
11:32 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к назначению экс-тренера «Тоттенхэма»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» или «Ливерпуль»: Невилл назвал главного конкурента «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем