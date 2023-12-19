Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Андрей Канчельскис прокомментировал результат недавнего поединка между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера». На одну игру можно настроиться, но так нужно проводить весь сезон», - приводит слова Канчельскиса Odds.ru.

После 17 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 38 баллов и занимает второе место в таблице. «Манчестер Юнайтед» с 28 баллами занимает седьмую строчку.