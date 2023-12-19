​«Вест Хэм» готов побороться с «Манчестер Юнайтед» за бомбардира из Бундеслиги

Серу Гирасси проводит прекрасный сезон в «Штутгарте», и, как следствие, футболист оказался на радарах европейских грандов. Гирасси активно связывают с «Манчестер Юнайтед», однако у игрока есть и другие варианты. Как сообщает talkSPORT, побороться за подписание 27-летнего форварда готов «Вест Хэм». Лондонский клуб хотел бы видеть бомбардира в своём составе.

В 15 матчах сезона 2023/2024 Гирасси наколотил 18 голов. Кроме того, нападающий записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Серу Гирасси в 40 миллионов евро.