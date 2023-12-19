«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за игрока «Милана»

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе, правами на которого владеет «Милан», пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги.

По информации журналистов Todofichajes, в подписании хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуб могут предпринять попытку заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний бельгиец выступает на правах аренды за «Аталанту». Шарль принял участие в 15 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.