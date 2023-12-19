​«Манчестер Сити» не выходил на Киммиха

В последнее время слухи активно связывают Йозуа Киммиха с «Манчестер Сити». Впрочем, если верить информации SportBild, пока что говорить о возможном переезде немца на «Этихад Стэдиум» рано – чемпионы Англии даже не связывались с Киммихом и его окружением.

В то же время отмечается, что Киммих перестал быть неприкасаемым, то есть его трансфер в теории возможен.

В феврале Йозуа Киммих отпразднует свой 29-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне Киммих провёл 20 матчей. В них Йозуа один раз забил и шесть раз ассистировал партнёрам.

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