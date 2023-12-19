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Фоден: «Клубный чемпионат мира – это новый опыт, мы хотим выиграть этот турнир»

19 Декабря 2023 • 12:45 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден с нетерпением ждёт начала выступлений на клубном чемпионате мира. Напомним, в финал турнира уже вышел бразильский «Флуминенсе». «Манчестер Сити» для выхода в решающую стадию сперва нужно обыграть японский клуб «Урава Редс» в полуфинале.

«Клубный чемпионат мира – это новый опыт, мы хотим выиграть этот турнир. Мы хотим сотворить историю и добавить этот трофей в свою коллекцию. Мне действительно не терпится сыграть на этом соревновании», – сказал Фоден в интервью The National Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» ранее никогда не выигрывал клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

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