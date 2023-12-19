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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл нового полузащитника в Испании

19 Декабря 2023 • 12:12 Комментировать

20-летний центральный полузащитник Хави Герра, правами на которого владеет «Валенсия», имеет варианты продолжения в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах перспективного хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед». Навязать конкуренцию «красным дьяволам» в споре за игрока намерен «Эвертон».

Герра выступает за «летучих мышей» с июля нынешнего года. Срок соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

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