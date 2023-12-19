«Манчестер Юнайтед» ищет замену Варану, которого хочет вернуть «Реал»

Французский защитник Рафаэль Варан близок к расставанию с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Todofichajes, «красные дьяволы» собираются начать поиски замены игроку в зимнее трансферное окно.

Одним из претендентов на переход в стан манкунианского гранда считался защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. Однако австриец покинул шорт-лист «Юнайтед» из-за травмы крестообразных связок колена. Алаба выбыл до конца нынешнего сезона.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

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