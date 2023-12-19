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Парти в январе может оказаться в «Барселоне»

19 Декабря 2023 • 11:54 Комментировать
Барселона
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Альмерия
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20.12 21:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти в январе может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал в составе мадридского «Атлетико». По информации от издания Mundo Deportivo, ганец может оказаться в каталонской «Барселоне».

Отмечается, что «Арсенал» хочет продать опорного полузащитника в январе. Сам Парти тоже открыт к уходу, так как не получает стабильной игровой практики. «Барселоне» не против подписать нового хавбека, но всё будет зависеть от условий, которые будет требовать «Арсенал».

Напомним, Парти ранее также был связан с трансфером в туринский «Ювентус».

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