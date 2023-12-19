Тен Хаг оценил таланта «Манчестер Юнайтед» Майну

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре 18-летнего хавбека команды Кобби Майну.

«Когда ты хорош на поле, то тебя можно считать взрослым. Майну доказывает это. Кобби обладает спокойствием и самообладанием. При этом он очень хорош физически. Майну еще очень молод, он постепенно адаптируется к нашей игре», - передает слова нидерландца инсайдер Фабрицио Романо.

Майну находится в системе «красных дьяволов» с 2021 года. В нынешнем сезоне талантливый полузащитник принял участие в пяти поединках во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до середины 2027 года.