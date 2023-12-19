«Ноттингем Форест» близок к назначению экс-тренера «Тоттенхэма»

«Ноттингем Форест» находится в шаге от того, чтобы назначить на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял в Английской премьер-лиге «Вулверхэмптон» и лондонский «Тоттенхэм».

По информации от издания A Bola, в следующие пару дней «лесники» должны официально объявить о назначении португальского специалиста. Нуну Эшпириту Санту заменит на своём посту Стива Купера, который весной 2022 года вернул «Ноттингем Форест» в элиту. Тем не менее, руководство недовольно работой английского специалиста в этом сезоне.

«Ноттингем Форест» сейчас занимает 17 место в Премьер-лиге с отрывом в 5 очков от зоны вылета.