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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» близок к назначению экс-тренера «Тоттенхэма»

19 Декабря 2023 • 11:26 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Борнмут
23.12 18:00

«Ноттингем Форест» находится в шаге от того, чтобы назначить на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял в Английской премьер-лиге «Вулверхэмптон» и лондонский «Тоттенхэм».

По информации от издания A Bola, в следующие пару дней «лесники» должны официально объявить о назначении португальского специалиста. Нуну Эшпириту Санту заменит на своём посту Стива Купера, который весной 2022 года вернул «Ноттингем Форест» в элиту. Тем не менее, руководство недовольно работой английского специалиста в этом сезоне.

«Ноттингем Форест» сейчас занимает 17 место в Премьер-лиге с отрывом в 5 очков от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту

Новости по матчу

18 Декабря
22:54
Клуб АПЛ ведёт переговоры с Нуну Эшпириту Санту
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