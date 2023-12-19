Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек находится во Франкфурте, где проходит медосмотр в стане «Айнтрахта». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что сделка по аренде нидерландца близка к завершению.

Источник отмечает, что в сделку включена возможность выкупа за 11 миллионов евро. Ещё 4 миллиона «Манчестер Юнайтед» может получить в будущем в виде бонусов. Тем не менее, опция выкупа не является обязательной. Если Донни не сможет себя проявить в «Айнтрахте», полузащитник будет вынужден вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ван де Бек в этом сезоне отыграл всего две минуты в Английской премьер-лиге. Хавбек не входит в планы Эрика тен Хага.