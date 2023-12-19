Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»

19 Декабря 2023 • 11:20 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
1 1.83 X 3.95 2 3.95
20.12 22:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек находится во Франкфурте, где проходит медосмотр в стане «Айнтрахта». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что сделка по аренде нидерландца близка к завершению.

Источник отмечает, что в сделку включена возможность выкупа за 11 миллионов евро. Ещё 4 миллиона «Манчестер Юнайтед» может получить в будущем в виде бонусов. Тем не менее, опция выкупа не является обязательной. Если Донни не сможет себя проявить в «Айнтрахте», полузащитник будет вынужден вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ван де Бек в этом сезоне отыграл всего две минуты в Английской премьер-лиге. Хавбек не входит в планы Эрика тен Хага.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

18 Декабря
10:56
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
12 Декабря
13:18
Ранос: «Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
11:54 · Англия. Премьер-лига
Парти в январе может оказаться в «Барселоне»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил таланта «Манчестер Юнайтед» Майну
11:32 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к назначению экс-тренера «Тоттенхэма»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» или «Ливерпуль»: Невилл назвал главного конкурента «Манчестер Сити»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не заинтересован в возвращении Варана
10:48 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Сити» играет ниже своего уровня»
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает, кого из трёх форвардов купить в январе
10:36 · Англия. Премьер-лига
Райя: «Думаю, что делаю Ремсдейла лучше»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет арендовать Ленгле
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл замену Алабе в «Манчестер Юнайтед»
09:08 · Англия. Премьер-лига
Люк Шоу высказал мнение о ничьей в Ливерпуле
09:01 · Англия. Премьер-лига
Сергей Ребров назвал трёх главных претендентов на титул в АПЛ 1
03:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает четырёх игроков на замену Парти слухи
Все новости
Рекомендуем