«Арсенал» или «Ливерпуль»: Невилл назвал главного конкурента «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какие клубы считает главными претендентами на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я считаю, что единственным конкурентом «Манчестер Сити» является лондонский «Арсенал». Я не сильно верю в «Ливерпуль». «Красные» могут включиться в гонку только усилиями Юргена Клоппа, а еще им нужно усилить среднюю линию. Но, как мне кажется, «Арсенал» лучше как команда», - рассказал Невилл в интервью Sky Sports.

По итогам 17 туров Английской премьер-лиги «канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий четвертым «Манчестер Сити» на пять очков.