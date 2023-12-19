«Реал» не заинтересован в возвращении Варана

Мадридский «Реал» не намерен оформлять трансфер своего бывшего центрального защитника Рафаэля Варана, который проводит третий сезон в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание El Larguero.

Напомним, «королевский клуб» недавно потерял своего защитника Давида Алабу, который не сыграет до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Варан потерял стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», а его контракт заканчивается ближайшим летом. Из-за этого пресса начала связывать француза с возвращением на «Сантьяго Бернабеу», где Рафаэль в своё время четырежды брал Лигу чемпионов.