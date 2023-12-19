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«Реал» не заинтересован в возвращении Варана

19 Декабря 2023 • 10:49 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
1 5.80 X 4.20 2 1.55
21.12 23:30

Мадридский «Реал» не намерен оформлять трансфер своего бывшего центрального защитника Рафаэля Варана, который проводит третий сезон в составе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание El Larguero.

Напомним, «королевский клуб» недавно потерял своего защитника Давида Алабу, который не сыграет до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Варан потерял стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», а его контракт заканчивается ближайшим летом. Из-за этого пресса начала связывать француза с возвращением на «Сантьяго Бернабеу», где Рафаэль в своё время четырежды брал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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