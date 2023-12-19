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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Манчестер Сити» играет ниже своего уровня»

19 Декабря 2023 • 10:48 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Это вообще не похоже на «Сити» и Гвардиолу. Команда понесла потери очков в пяти из последних шести матчей. Они допускали осечки, когда этого никто не ждал. В настоящий момент «Манчестер Сити» находится ниже своего уровня», - передает слова Невилла Sky Sports.

После 17 сыгранных туров Английской премьер-лиги «горожане» набрали 34 балла. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от идущего первым лондонского «Арсенала» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Невилл
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