Райя: «Думаю, что делаю Ремсдейла лучше»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя поделился мнением о конкуренции с Аароном Ремсдейлом.

Напомним, Райя перешёл в лондонский клуб минувшим летом из «Брентфорда» и сумел вытеснить Ремсдейла из основного состава команды.

«Я думаю, что делаю его (Ремсдейла) более качественным вратарём, мы подталкиваем друг друга к прогрессу на тренировках, оказываем взаимную помощь», — цитирует Райю The Sun.

В текущем сезоне Райя провёл за «Арсенал» 17 матчей, в которых пропустил 14 голов и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров АПЛ «канониры» возглавляют турнирную таблицу, набрав 39 очков. Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 23 декабря против «Ливерпуля». Начало — в 20:30 по московскому времени.