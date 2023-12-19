4 звезды на выход: «Манчестер Юнайтед» устроит распродажу игроков

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение расстаться сразу с четырьмя известными футболистами. Как стало известно журналистам Mail Sport, манкунианцы выставят на трансфер Каземиро, Джедона Санчо, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля.

Стоит отметить, что общая трансферная стоимость вышеназванных игроков составляет порядка 230 миллионов евро. Интерес к футболистам есть в Саудовской Аравии.

«Красные дьяволы» неудачно провели первую половину сезона. Подопечные Эрика тен Хага вылетели из Лиги чемпионов на групповой стадии, а в Премьер-лиге занимают лишь седьмое место.