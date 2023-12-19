«Реал» нашёл замену Алабе в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Рафаэль Варан, которого хочет продать «Манчестер Юнайтед», может вернуться в мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты El Larguero.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб обратил внимание на своего бывшего футболиста после травмы Давида Алабы. Австриец получил разрыв «крестов» и выбыл из строя до конца нынешнего сезона. «Сливочные» планируют предпринять попытку подписать Варана в январское трансферное окно.

Рафаэль выступал за мадридский гранд с 2011 по 2021 года. Вместе с «Реалом» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды побеждал в Ла Лиге.