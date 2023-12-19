Люк Шоу высказал мнение о ничьей в Ливерпуле

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался касательно недавнего поединка против «Ливерпуля» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Это бы очень важный матч для нас, особенно с учетом того, как много голов мы пропустили в последних играх. Мы поехали в Ливерпуль, помня прошлогоднее поражение со счетом 0:7. Мы до сих пор не забыли этот результат. Это был один из худших дней в моей карьере», - передает слова защитника The Mirror.

После 17 туров «красные дьяволы» с 28 баллами занимают седьмое место в Премьер-лиге.