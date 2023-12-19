Сергей Ребров назвал трёх главных претендентов на титул в АПЛ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиги. В бытность футболистом он выступал за лондонский «Тоттенхэм».

Как приводит слова специалиста VBET Ukraine, он выделил трех главных претендентов на награду. Согласно словам Реброва, за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги поборются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«Между этими тремя клубами будет реальная борьба за чемпионство», - резюмировал Ребров.

По итогам 17 туров чемпионата Англии на первом месте располагается «Арсенал». Вторую позицию занимает «Ливерпуль», а третьей идет бирмингемская «Астон Вилла».