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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сергей Ребров назвал трёх главных претендентов на титул в АПЛ

19 Декабря 2023 • 09:01 Комментировать

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиги. В бытность футболистом он выступал за лондонский «Тоттенхэм».

Как приводит слова специалиста VBET Ukraine, он выделил трех главных претендентов на награду. Согласно словам Реброва, за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги поборются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«Между этими тремя клубами будет реальная борьба за чемпионство», - резюмировал Ребров.

По итогам 17 туров чемпионата Англии на первом месте располагается «Арсенал». Вторую позицию занимает «Ливерпуль», а третьей идет бирмингемская «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Арсенал Лондон Сергей Ребров ещё теги
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