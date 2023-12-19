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«Арсенал» рассматривает четырёх игроков на замену Парти слухи

19 Декабря 2023 • 03:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
23.12 20:30

Лондонский «Арсенал» занимается поиском замены полузащитнику Томасу Парти.

Ганец, потерявший место в основе, может покинуть ряды «канониров» уже в скором времени. Как сообщает журналист Сами Мокбель, в «Арсенале» готовятся к расставанию с 30-летним хавбеком, а в качестве замены рассматриваются четыре кандидатуры: Дуглас Луис и Джейкоб Рэмзи, представляющие «Астон Виллу», а также Жоау Пальинья из «Фулхэма» и Амаду Онана из «Эвертона». В настоящий момент в клубе активно изучают всех вышеприведённых футболистов.

Напомним, что Дуглас Луис ранее назывался одной из приоритетных целей «Арсенала» на январь, однако «Астон Вилла», по слухам, запрашивает за бразильца порядка 90-100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Арсенал Лондон Астон Вилла Дуглас Луис Томас Парти Жоау Пальинья Амаду Онана Джейкоб Рэмзи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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