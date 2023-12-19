Игрок сборной Бразилии Андре: «Мечтаю выступать в АПЛ»

Полузащитник «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре признался, что хотел бы играть в Английской премьер-лиге.

22-летний футболист интересен «Ливерпулю», лондонскому «Арсеналу» и другим грандам европейского футбола. После выхода «Флуминенсе» в финал клубного чемпионата мира хавбек ответил на вопрос о своём будущем.

«Я смотрю матчи Премьер-лиги, и моя большая мечта – когда-нибудь сыграть там. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон с «Флуминенсе» и побороться за победу на клубном чемпионате мира. Но моя мечта на будущее – выступать в АПЛ», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Андре.