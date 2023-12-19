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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок сборной Бразилии Андре: «Мечтаю выступать в АПЛ»

19 Декабря 2023 • 02:06 Комментировать
Флуминенсе
...
Urawa Red Diamonds/Manchester City
22.12 21:00

Полузащитник «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре признался, что хотел бы играть в Английской премьер-лиге.

22-летний футболист интересен «Ливерпулю», лондонскому «Арсеналу» и другим грандам европейского футбола. После выхода «Флуминенсе» в финал клубного чемпионата мира хавбек ответил на вопрос о своём будущем.

«Я смотрю матчи Премьер-лиги, и моя большая мечта – когда-нибудь сыграть там. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон с «Флуминенсе» и побороться за победу на клубном чемпионате мира. Но моя мечта на будущее – выступать в АПЛ», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Андре.

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ФЛУМИНЕНСЕ URAWA RED DIAMONDS/MANCHESTER CITY
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