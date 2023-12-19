«Ливерпуль» окончательно выбыл из борьбы за Пальинью, другие топ-клубы сохраняют интерес

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья не перейдёт в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

28-летний футболист с высокой вероятностью сменит клубную прописку в январе, и интерес к нему приписывался «Ливерпулю». По обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, мерсисайдцы окончательно отказались от кандидатуры португальца – он не входит в список трансферных целей клуба на зиму. При этом, как информирует источник, другие гранды сохраняют интерес к опорному хавбеку. В гонке остаётся и «Бавария», однако руководство мюнхенцев считает игрока слишком дорогим.

Стоимость Жоау Пальиньи, по версии портала Transfermarkt, составляет 55 млн евро.