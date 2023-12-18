Гвардиола – о награде лучшему каталонскому тренеру: «Хочу разделить приз с Хави и Пимьентой»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим каталонским тренером в 2023 году.

52-летний наставник удостоился признания за свои успехи с «горожанами»: команда завершила прошлый сезон, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Я хочу разделить эту награду с Хави и Пими [Гарсией Пимьентой] – они провели великолепный сезон с «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» соответственно», – заявил Гвардиола, цитируемый испанскими СМИ.

Уже совсем скоро «Манчестер Сити» может пополнить коллекцию трофеев клубным чемпионатом мира: для этого необходимо обыграть японский «Урава Ред» и бразильский «Флуминенсе».