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Гвардиола – о награде лучшему каталонскому тренеру: «Хочу разделить приз с Хави и Пимьентой»

18 Декабря 2023 • 23:57 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим каталонским тренером в 2023 году.

52-летний наставник удостоился признания за свои успехи с «горожанами»: команда завершила прошлый сезон, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Я хочу разделить эту награду с Хави и Пими [Гарсией Пимьентой] – они провели великолепный сезон с «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» соответственно», – заявил Гвардиола, цитируемый испанскими СМИ.

Уже совсем скоро «Манчестер Сити» может пополнить коллекцию трофеев клубным чемпионатом мира: для этого необходимо обыграть японский «Урава Ред» и бразильский «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Лас-Пальмас Гарсия Пимьента ещё теги

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