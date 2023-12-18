Корнеев: Руководители и владельцы «МЮ» вообще не разбираются в футболе

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед».

«Руководители и владельцы вообще не разбираются в футболе или доверяют людям, которые вообще не понимают, что такое «МЮ», как он должен функционировать и для чего должны приобретаться игроки по стилю. Это несравнимо с эпохой Алекса Фергюсона», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Также Корнеев раскритиковал решение руководства «красных дьяволов» сильно довериться Эрику тен Хагу в трансферной политике, приведя в качестве примера трансфер защитника Лисандро Мартинеса.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» завершил Лигу чемпионов на последнем месте в группе. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» находятся на седьмом месте в турнирной таблице.