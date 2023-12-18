Клуб АПЛ ведёт переговоры с Нуну Эшпириту Санту

Португальский наставник Нуну Эшпириту Санту в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу.

49-летний специалист – один из кандидатов на должность нового главного тренера «Ноттингем Форест». По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «лесников» уже ведёт переговоры с португальцем. Назначение может состояться в случае увольнения Стива Купера, чьё будущее остаётся неопределённым.

Напомним, что в начале ноября Эшпириту Санту покинул саудовский «Аль-Иттихад», в котором работал с июля 2022 года. Прежде рулевой работал с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».

«Ноттингем Форест» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ после 17 туров, имея на своём счету 14 набранных очков.