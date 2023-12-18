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Нкетиа может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ слухи

18 Декабря 2023 • 21:40 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Брайтон
21.12 23:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

24-летний футболист не имеет постоянного места в основном составе «канониров», поэтому его скорый уход, по данным английской прессы, не стоит исключать. Как информирует Football Transfers, интерес к Нкетиа проявляет другой лондонский клуб – «Кристал Пэлас». Переход может состояться уже в январе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эдди Нкетиа в 30 млн евро. В нынешней кампании форвард отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, проведя 23 матча за команду Микеля Артеты во всех турнирах.

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Арсенал Лондон Кристал Пэлас Эдди Нкетиа трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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