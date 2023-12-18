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«РБ Лейпциг» не претендует на Санчо

18 Декабря 2023 • 21:25 Комментировать
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РБ Лейпциг
Через 21 ч. 21 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо вряд ли перейдёт в «РБ Лейпциг».

23-летний футболист не играет с сентября – он был отстранён из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Как на днях сообщили СМИ, переход в «РБ Лейпциг» – один из вариантов для англичанина в январское трансферное окно, однако такой сценарий вряд ли осуществится. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, Санчо не является целью для «красных быков», переговоры не ведутся. Игрок по-прежнему предпочитает остаться в своём клубе и получить новый шанс.

Основным претендентом на Джедона Санчо ранее назывался «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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