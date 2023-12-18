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Лапорта: «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже сообщили нам, что нужно для выкупа Фелиша и Канселу»

18 Декабря 2023 • 21:04 Комментировать
Атлетико М
...
Хетафе
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19.12 23:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему возможного выкупа Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Португальский форвард арендован у мадридского «Атлетико», а его соотечественник, выступающий на позиции крайнего защитника, принадлежит «Манчестер Сити».

«У Фелиша и Канселу один агент, также мы находимся в хороших отношениях с «Атлетико» и «Манчестер Сити». Оба клуба уже сообщили нам, что нужно для осуществления полноценного трансфера. Мы заинтересованы в том, чтобы оба игрока принадлежали нам. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Мы займёмся этим вопросом, когда настанет время», – цитирует Barca Universal Лапорту.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Жоау Канселу Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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