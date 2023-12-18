Лапорта: «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже сообщили нам, что нужно для выкупа Фелиша и Канселу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему возможного выкупа Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Португальский форвард арендован у мадридского «Атлетико», а его соотечественник, выступающий на позиции крайнего защитника, принадлежит «Манчестер Сити».

«У Фелиша и Канселу один агент, также мы находимся в хороших отношениях с «Атлетико» и «Манчестер Сити». Оба клуба уже сообщили нам, что нужно для осуществления полноценного трансфера. Мы заинтересованы в том, чтобы оба игрока принадлежали нам. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Мы займёмся этим вопросом, когда настанет время», – цитирует Barca Universal Лапорту.