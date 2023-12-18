«Тоттенхэм» начал переговоры с Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может уже совсем скоро оказаться в «Тоттенхэме». Как пишет Daily Mail, представители «шпор» проводят переговоры с самим игроком.

Отмечается, что с представителями игрока сторона «Тоттенхэма» уже встречалась. Сам же Тодибо не против перехода в АПЛ, а стоимость трансфера может составить 35 млн евро.

23-летний Тодибо находится в «Ницце» уже третий год – с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл в 14 матчах за «красно-чёрных» в Лиге 1. У его клуба – лучшая оборона первенства Франции, «Ницца» пропустила за 16 прошедших туров всего лишь девять голов в свои ворота.