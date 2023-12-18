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​«Манчестер Сити» получил крупный штраф

18 Декабря 2023 • 19:42 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что «Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов (почти 140 тысяч евро). «Горожане» признали вину в необеспечении надлежащего поведения своих игроков в игре против «Тоттенхэма».

Напомним, что в конце игры с «Тоттенхэмом» (ничья 3:3) футболисты «Манчестер Сити» набросились на арбитра Саймона Хупера, когда он сорвал выход игрока «горожан» один на один, хотя сигнализировал о продолжении атаки команды.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В АПЛ судейский скандал: Арбитр сорвал выход игрока «Манчестер Сити» один на один

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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