​«Манчестер Сити» получил крупный штраф

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что «Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов (почти 140 тысяч евро). «Горожане» признали вину в необеспечении надлежащего поведения своих игроков в игре против «Тоттенхэма».

Напомним, что в конце игры с «Тоттенхэмом» (ничья 3:3) футболисты «Манчестер Сити» набросились на арбитра Саймона Хупера, когда он сорвал выход игрока «горожан» один на один, хотя сигнализировал о продолжении атаки команды.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

​В АПЛ судейский скандал: Арбитр сорвал выход игрока «Манчестер Сити» один на один