Романо подтвердил возвращение де Брёйне к тренировкам

Ещё один авторитетный источник подтверждает, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, похоже, возвращается на футбольное поле. Это инсайдер Фабрицио Романо.

«Отличные новости для «Манчестер Сити»: Кевин де Брюйне вернулся — сегодня тренируется с командой в Саудовской Аравии», - пишет Фабрицио в своей соцсети.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» намекнул на возвращение одного из лучших полузащитников мира, выставив его фотографию в аккаунте в социальной сети.

Знаменитый бельгиец из-за травмы не играет с июля. Без него «горожане» идут лишь на четвёртом месте в АПЛ после минувшего тура.