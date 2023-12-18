Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо подтвердил возвращение де Брёйне к тренировкам

18 Декабря 2023 • 19:27 Комментировать

Ещё один авторитетный источник подтверждает, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, похоже, возвращается на футбольное поле. Это инсайдер Фабрицио Романо.

«Отличные новости для «Манчестер Сити»: Кевин де Брюйне вернулся — сегодня тренируется с командой в Саудовской Аравии», - пишет Фабрицио в своей соцсети.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» намекнул на возвращение одного из лучших полузащитников мира, выставив его фотографию в аккаунте в социальной сети.

Знаменитый бельгиец из-за травмы не играет с июля. Без него «горожане» идут лишь на четвёртом месте в АПЛ после минувшего тура.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Фабрицио Романо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
16:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана до конца сезона
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на центрального защитника «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» опережает «Челси» в гонке за Тони
16:26 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет усилить «Арсенал» 4 новыми футболистами
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Санчо, если не продаст игрока зимой
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Хотел бы я поработать в сборной Испании? Я счастлив в «Манчестер Сити»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом хочет купить полузащитника «Эвертона»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба сразятся за Киммиха 1
12:58 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту – новый тренер «Ноттингем Форест» официально
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может арендовать у «Челси» полузащитника
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предупредил «Арсенал» и «Челси», что за трансфер Тони придётся выложить огромные деньги
12:20 · Англия. Премьер-лига
Цель Гвардиолы: «Манчестер Сити» может купить испанского игрока
12:09 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов перейти только в один клуб 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему заменил Колвилла в перерыве матча с «Ньюкаслом»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Пришло время поддержать Триппьера»
Все новости
Рекомендуем