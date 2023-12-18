Бернарду Силва: Саудовская Аравия? Я сосредоточен на «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«Конечно, саудовская лига сделала огромный шаг за этот год. Это все благодаря крупным инвестициям. Судя по всему, они на этом не остановятся.

На данный момент я сосредоточен только на «Манчестер Сити». Я очень рад, что играю в Европе. По моему мнению, здесь самый высокий уровень футбола», — приводит слова Силвы журналист Бен Джейкобс.

Португальский хавбек выступает за «горожан» с 2017 года. В текущей кампании Силва провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив три голевых паса.