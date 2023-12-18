​Директор «Манчестер Юнайтед» прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры

Джон Мерто, который в «Манчестер Юнайтед» занимает пост спортивного директора, прилетел в Саудовскую Аравию для проведения переговоров. Об этом стало известно журналистам Daily Mail.

Переехать из «Манчестер Юнайтед» в саудовские клубы могут Каземиро, Рафаэль Варан, Джедон Санчо и Антони Марсьяль. «Красные дьяволы» хотят продать этих футболистов зимой, чтобы заработать.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» удалось отстоять ничью в гостях у «Ливерпуля» - 0:0. На текущий момент команда Эрика тен Хага располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.