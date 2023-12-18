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​Де Брёйне, похоже, возвращается

18 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать

«Манчестер Сити» опубликовал в социальных сетях фотографию полузащитника Кевина де Брёйне.

«Рады тебя видеть, король де Брёйне», - так подписана фотография бельгийского футболиста.

Эта публикация может говорить о том, что Кевин де Брёйне вернулся в строй. В последний раз бельгиец выходил на поле ещё в августе. С тех пор рыжеволосый футболист восстанавливался от травмы.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 18 декабря. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Урава Ред» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Дом де Брёйне ограбили

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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