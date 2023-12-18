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​Будущее Каземиро – «ПСЖ» или Саудовская Аравия

18 Декабря 2023 • 18:43 Комментировать

Полузащитник Каземиро наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, у бразильского футболиста есть варианты с переходом в «ПСЖ» или переездом в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что в «ПСЖ» видят в Каземиро возможность качественного усиления на вторую часть сезона. Гранд Лиги 1 хорошо осведомлён о ситуации 31-летнего бразильца.

Что касается Саудовской Аравии, то интерес к Каземиро проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них бразилец забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Каземиро Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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