​Будущее Каземиро – «ПСЖ» или Саудовская Аравия

Полузащитник Каземиро наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, у бразильского футболиста есть варианты с переходом в «ПСЖ» или переездом в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что в «ПСЖ» видят в Каземиро возможность качественного усиления на вторую часть сезона. Гранд Лиги 1 хорошо осведомлён о ситуации 31-летнего бразильца.

Что касается Саудовской Аравии, то интерес к Каземиро проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них бразилец забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.