​«Челси» не планирует отпускать Мадуэке в аренду

Вингер Нони Мадуэке получает мало игрового времени в «Челси». Впрочем, лондонский клуб не планирует отпускать 21-летнего футболиста в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Отмечается, что «Челси» не хочет отпускать кого-либо из игроков первой команды в аренду. Такой вариант возможен только для молодых воспитанников, которые нуждаются в опыте игры на взрослом уровне.

В сезоне 2023/2024 Нони Мадуэке поучаствовал в восьми матчах «Челси». В них футболист записал на свой счёт один забитый гол.

«Челси» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.