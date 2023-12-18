​Моуринью: У «Арсенала» нет шансов выиграть АПЛ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в программе The Obi One оценил шансы команд Премьер-лиги на чемпионство в нынешнем сезоне.

- Кто должен выиграть Премьер-лигу в этом сезоне? – вопрос к Моуринью.

- «Манчестер Сити» [даю] 51%, а «Ливерпулю» - 49%.

- А у «Арсенала» нет шансов?

- Не-а.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью ранее работал в Англии с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

«Арсенал» в последний раз становился чемпионом Англии в далёком 2004 году. Сейчас именно «канониры» являются лидерами в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, ситуация плотная – «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают от «канониров» на одно очко.