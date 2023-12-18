​Моуринью: Не я загубил де Брёйне

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отреагировал на мнения о том, что ему не удалось рассмотреть талант Кевина де Брёйне в лондонском клубе. Португалец дал понять, что это не он загубил бельгийца в стане «пенсионеров».

«После предсезонки Кевин должен был уйти в аренду в немецкую команду. Я сказал клубу, что не хочу его ухода. Мы играли против «Баварии» в Суперкубке УЕФА, и он не сыграл. Затем была игра против «Манчестер Юнайтед», и он провёл на поле только несколько минут. Ему этого было мало, и он захотел уйти.

«Когда ты играешь за «Челси» и хочешь уйти, ты уходишь, и проходит другой. Они были просто детьми, которые не могли дождаться, и их карьера говорит о том, что они были правы. Но это зависело не от меня», - слова Моуринью приводит The Obi One Podcast.