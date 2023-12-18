«Барселона» получила крупное предложение по Бальде от клуба АПЛ

Каталонская «Барселона» получила крупное предложения от клуба из Английской премьер-лиги по трансферу левого защитника Алехандро Бальде. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро.

Источник утверждает, что несмотря на полученное предложение, «Барселоне» будет трудно продать Бальде, ведь футболист счастлив в команде и не собирается никуда переходить. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не прочь продать Бальде, чтобы пополнить свой бюджет солидной суммой денег.

В этом сезоне Алехандро провёл 15 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.