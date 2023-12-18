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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» получила крупное предложение по Бальде от клуба АПЛ

18 Декабря 2023 • 16:46 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 8.50 2 14.00
20.12 21:00

Каталонская «Барселона» получила крупное предложения от клуба из Английской премьер-лиги по трансферу левого защитника Алехандро Бальде. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро.

Источник утверждает, что несмотря на полученное предложение, «Барселоне» будет трудно продать Бальде, ведь футболист счастлив в команде и не собирается никуда переходить. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не прочь продать Бальде, чтобы пополнить свой бюджет солидной суммой денег.

В этом сезоне Алехандро провёл 15 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.

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