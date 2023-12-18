​Канчельскис готов поработать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил о готовности поработать директором в клубе.

«Вряд ли меня «Манчестер Юнайтед» сейчас позовёт на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошёл. Работать в Манчестере для меня это главное счастье!» - цитирует Канчельскиса Sport24.

В то же время Канчельскис отметил, что сейчас он сосредоточен на переговорном процессе с другим «Юнайтед» - с «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Напомним, что недавно Андрей Канчельскис покинул пост генерального директора в казахстанском клубе «Тобол».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.