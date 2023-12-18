Почеттино: «Конечно, мне хочется выиграть трофей в Англии»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что ему не терпится взять свой первый трофей в Англии. Напомним, аргентинец ранее более 6 лет возглавлял «Тоттенхэм», с которым не взял ни одного трофея. Свои единственные награды в тренерской карьере Почеттино выиграл во главе «ПСЖ».

«Конечно, мне хочется выиграть трофей в Англии. Кубок лиги – это важное соревнование, но «Ньюкасл» – это очень сложный соперник. Нам нужно заслужить выход в полуфинал», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, свой последний трофей «Челси» выиграл зимой 2022 года, когда поднял над головой кубок клубного чемпионата мира.