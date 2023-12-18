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Почеттино: «Конечно, мне хочется выиграть трофей в Англии»

18 Декабря 2023 • 16:12 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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19.12 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что ему не терпится взять свой первый трофей в Англии. Напомним, аргентинец ранее более 6 лет возглавлял «Тоттенхэм», с которым не взял ни одного трофея. Свои единственные награды в тренерской карьере Почеттино выиграл во главе «ПСЖ».

«Конечно, мне хочется выиграть трофей в Англии. Кубок лиги – это важное соревнование, но «Ньюкасл» – это очень сложный соперник. Нам нужно заслужить выход в полуфинал», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, свой последний трофей «Челси» выиграл зимой 2022 года, когда поднял над головой кубок клубного чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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