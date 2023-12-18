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​«Лион» хочет арендовать защитника «Челси»

18 Декабря 2023 • 15:30 Комментировать

Защитник Бенуа Бадьяшиль может вернуться во Францию в зимнее трансферное окно. Как сообщает FootMercato, арендовать 22-летнего футболиста хочет «Лион». «Ткачи» сейчас как раз ищут игрока в центр обороны.

В сезоне 2023/2024 Бадьяшиль поучаствовал в пяти матчах Лиги 1. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бенуа Бадьяшиля в 40 миллионов евро.

На текущий момент «Лион» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

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